МИД осудил пытки украинца Ребешко, задержанного силовиками в Беларуси

Об этом он рассказал Telegram-каналуа "Свободный Столин".

Рабешко заявил, что после задержания его доставили в Пинск. В течение шести часов его допрашивали с применением физической силы.

По словам парня, его били по голове, телу, душили и ударили об шкаф. Также звучали угрозы и оскорбления.



Рабешко заявил, что зафиксировал все следы избиения.

В МИД Украины осуждают пытки.



"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине. Призываем власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", - заявил представитель министерства Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

4 июля стало известно, что в белорусском городе Столине задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.

7 июля белорусские силовики отпустили Павла Рабешко.