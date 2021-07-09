МИД осудил пытки украинца Ребешко, задержанного силовиками в Беларуси
Украинец Павел Рабешко, которого задержали силовики в Беларуси, заявил о пытках
Об этом он рассказал Telegram-каналуа "Свободный Столин".
Рабешко заявил, что после задержания его доставили в Пинск. В течение шести часов его допрашивали с применением физической силы.
По словам парня, его били по голове, телу, душили и ударили об шкаф. Также звучали угрозы и оскорбления.
Рабешко заявил, что зафиксировал все следы избиения.
В МИД Украины осуждают пытки.
"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине. Призываем власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека", - заявил представитель министерства Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
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