МИД опроверг вбросы о функционировании дипломатических представительств в Киеве

Об этом информирует спикер МИД Олег Николенко .

"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику. Последний пример – внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле уехало из Киева еще в марте", – пишет Николенко.

Дипломат подчеркнул, что МИД поддерживает связь с иностранными посольствами – сейчас ни одно учреждение США, Великобритании, Канады или ЕС не сообщало о желании уехать из Украины.

"Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права", - отметил Николенко.

Спикер отметил, что обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за границей. В связи с ракетными обстрелами РФ и атаками дронов-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации по выезду из Украины. Только на прошлой неделе Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.

"Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта именно как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября", – добавляет представитель МИД Украины.

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