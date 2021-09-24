МИД: около ста украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана
Министерству иностранных дел Украины известно о еще около 100 украинцев на территории Афганистана, которые хотят покинуть страну
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ведомства Олег Николенко.
Украина постоянно на связи с гражданами, желающими эвакуироваться.
"Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции", - пояснил Николенко.
- 23 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из столицы Афганистана - Кабул.
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