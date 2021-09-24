МИД: около ста украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель ведомства Олег Николенко.

Украина постоянно на связи с гражданами, желающими эвакуироваться.

"Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции", - пояснил Николенко.

23 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из столицы Афганистана - Кабул.