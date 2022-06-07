МИД обратился в ЕС за разъяснениями по послаблению шестого пакета санкций против РФ
Министерство иностранных дел Украины обратилось к партнерам в Евросоюзе за разъяснениями по удалению из списка санкций блокирования облачных сервисов для России
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ведомства Олег Николенко.
"Европейская сторона действительно сообщала в публичных коммуникациях о включении в шестой санкционный пакет запрета на предоставление "облачных" сервисов. В то же время в конечное решение они не попали. Мы уже обратились к европейским партнерам за разъяснениями", - отметил он.
Николенко подчеркнул, что позиция Украины четкая: ЕС должен усиливать давление на Россию, чтобы цена ее агрессии была максимально высокой.
- 7 июня в Офисе президента сообщили, что Совет ЕС не объяснил факт удаления из санкционного списка блокирования облачных сервисов для России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное