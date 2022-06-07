МИД обратился в ЕС за разъяснениями по послаблению шестого пакета санкций против РФ

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

"Европейская сторона действительно сообщала в публичных коммуникациях о включении в шестой санкционный пакет запрета на предоставление "облачных" сервисов. В то же время в конечное решение они не попали. Мы уже обратились к европейским партнерам за разъяснениями", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что позиция Украины четкая: ЕС должен усиливать давление на Россию, чтобы цена ее агрессии была максимально высокой.

7 июня в Офисе президента сообщили, что Совет ЕС не объяснил факт удаления из санкционного списка блокирования облачных сервисов для России.