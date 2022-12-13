МИД Нидерландов заявил о готовности к созданию трибунала для России в Гааге

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не сможет взять на себя это дело, поэтому необходимо создать отдельную структуру. Он добавил, что Нидерланды вместе со странами ЕС будут искать международную поддержку и финансирование для этого.

Однако прокурор МКС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и заявил, что его суд действительно лучше всего подходит для судебных процессов, связанных с преступлениями агрессии, поскольку государства-члены могут устранить "пробелы, которые, как утверждается, существуют".

Напомним, накануне Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ.

По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.

Генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии.

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