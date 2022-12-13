МИД Нидерландов заявил о готовности к созданию трибунала для России в Гааге
Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала в Гааге, где будут судить виновных в российской агрессии в Украине
Об этом сообщает Reuters.
Издание пишет, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Международный уголовный суд в Гааге не сможет взять на себя это дело, поэтому необходимо создать отдельную структуру. Он добавил, что Нидерланды вместе со странами ЕС будут искать международную поддержку и финансирование для этого.
Однако прокурор МКС Карим Хан на прошлой неделе предупредил о возможности фрагментации и заявил, что его суд действительно лучше всего подходит для судебных процессов, связанных с преступлениями агрессии, поскольку государства-члены могут устранить "пробелы, которые, как утверждается, существуют".
- Напомним, накануне Кулеба призвал государства ЕС поддержать создание спецтрибунала для РФ.
- По состоянию на 22 ноября Международный суд ООН уже получил 24 заявления государств, в которых идет речь о поддержке позиции Украины по делу "Украина против РФ" о нарушении Конвенции о предотвращении геноцида.
- Генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, отвечающего за стратегию расследования преступления агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.42
Покупка 39.42Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.87
- Актуальное
- Важное