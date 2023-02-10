Об этом пишет Newsmaker .

"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления относительно Молдовы. Это абсолютно неприемлемо для нашего народа. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию, которая приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям", - заявил представитель МИДЕИ Даниэл Воде.

Отмечается, что российский посол был вызван, чтобы "указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства".

"Россия продолжает агрессивную войну против Украины и ракетные обстрелы соседней страны оказывают непосредственное негативное влияние на граждан нашей страны", - отметили в ведомстве.