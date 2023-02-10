МИД Молдовы вызвал российского посла из-за пролета ракеты в воздушном пространстве страны
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за инцидента с российской ракетой 10 февраля
Об этом пишет Newsmaker .
"Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления относительно Молдовы. Это абсолютно неприемлемо для нашего народа. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию, которая приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям", - заявил представитель МИДЕИ Даниэл Воде.
Отмечается, что российский посол был вызван, чтобы "указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства".
"Россия продолжает агрессивную войну против Украины и ракетные обстрелы соседней страны оказывают непосредственное негативное влияние на граждан нашей страны", - отметили в ведомстве.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 февраля сообщил о двух российских ракетах "Калибр", пролетевших над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. Молдова подтвердила пролет ракеты, Румыния – опровергла.
- 2 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова .
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