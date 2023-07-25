МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за журналистского расследования о шпионаже за властями страны
Российский посол Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы после журналистского расследования о шпионаже за властями страны при помощи десятков антенн на крыше российского посольства в Кишиневе
Об этом информирует NewsMaker .
Так, в ведомстве отметили, что считают неприемлемым шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела страны.
"МИДЕИ в сотрудничестве с другими компетентными учреждениями анализирует характер и масштабы шпионских действий, в частности, деятельность лиц, упомянутых в журналистском расследовании. Считаем абсолютно неприемлемым любой шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, что является прямым вызовом и угрозой суверенитету и национальной безопасности нашего государства", - заявили в министерстве.
Васнецова вызвали в ведомство, чтобы он пояснил ситуацию. В министерстве подчеркнули, что власть Молдовы, независимо от любого развития событий, рассмотрит несколько вариантов реагирования на инцидент.
Что известно о журналистском расследовании шпионажа за властями Молдовы
24 июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором выяснили, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлено 28 антенн и спутниковых тарелок, а также решетки Яги-Уда и вертикальные штыри. С их помощью перехватывают сигналы спутниковых телефонов, что позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции. Журналисты утверждают, что это больше, чем установлено антенн и тарелок на посольстве РФ в Бельгии, и их число ежегодно растет.
По данным журналистов, на крышу, где установлены средства для прослушивания и перехвата, поднимаются работники российских спецслужб. Чаще всего они это делали перед парламентскими и президентскими выборами в Молдове, а также перед саммитом Европейского политического сообщества. В частности, 14 мая в день выборов башкана Гагаузской автономии на крыше посольства заметили военного атташе в посольстве РФ в Молдове Павла Якунина, который также отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой российской разведки в Москве и с приемным центром космической разведки в Ватутинках в Подмосковье.
В расследовании отмечают, что каждые два-три года в посольстве заменяют "слушателей" и специалистов по взлому компьютерных сетей. Сейчас ими и офицерами-связистами в Кишиневе командует Александр Васинович, часто появляющийся на крыше посольства и дающий им указания.
Кроме того, в расследователе сообщают, что жен шпионов используют в качестве курьеров для перевозки слишком тяжелых файлов. Так, они часто летают в Москву и обратно, а в их сумках постоянно много флешек и жестких дисков. Осматривать багаж жен нельзя, поскольку у них дипломатический иммунитет.
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