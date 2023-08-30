МИД Литвы пригласил на разговор представителя Ватикана из-за заявления Папы Франциска о величии России
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя Ватикана из-за слов Папы Римского об РФ. Апостольского нунция ждут в начале сентября
Об этом пишет LRT .
"Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на собеседование в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", - отметила спикер МИД Литвы Паулина Левицките.
Отмечается, что после заявления Папы Римского посольство Литвы при Святом Престоле ознакомилось с аргументами Апостольской Нунциатуры в Киеве, что она "категорически отвергает такие интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не пропагандировал империалистические идеи". Посольство Литвы не давало этому дипломатическую оценку.
Позиция Ватикана по войне в Украине
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.
Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе, однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказом".
"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.
В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.
28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.
3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и попросил прощения за "несостоятельность сделать что-то большее".
На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".
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