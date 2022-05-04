МИД Латвии вызвал российского посла из-за антисемитских высказываний Лаврова
МИД Латвии вызвал на 5 мая посла РФ для предоставления объяснений из-за антисемитских заявлений главы МИД России Сергея Лаврова
Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в твиттере .
"Учитывая недопустимые антисемитские заявления МИД России и сообщения российского посольства в соцсетях, 5 мая МИД вызвал посла РФ в Латвии для предоставления объяснений и выражения протеста", - отметил он.
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