МИД Латвии вызвал российского посла из-за антисемитских высказываний Лаврова

Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в твиттере .



"Учитывая недопустимые антисемитские заявления МИД России и сообщения российского посольства в соцсетях, 5 мая МИД вызвал посла РФ в Латвии для предоставления объяснений и выражения протеста", - отметил он.

2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.

3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.

Израиль после антисемитских заявлений Лаврова увеличит помощь Украине

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