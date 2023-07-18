Об этом он сказал в комментарии журналистам в штаб-квартире ООН, сообщает Укринформ .

Кулеба отметил, что "не каждый мост гражданский по определению", кроме того, Крымский мост был построен незаконно.

"И этот конкретный мост, построенный незаконно, существует вне закона. А во-вторых, он в основном используется в военных целях", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, что Россия преимущественно использует Крымский мост для обеспечения своей армии в оккупированном Крыму и на юге, де расположены боеприпасы, горючее и военная техника, необходимая РФ для продолжения войны против Украины

Кулеба подчеркнул, что все, что он знает о мосту, он "взял из заголовков газет", поскольку во время поездки у него нет доступа к конфиденциальной информации.

Отметим, Кулеба находится в Нью-Йорке с рабочим визитом, куда он прибыл для участия в заседании Совбеза ООН и открытых дебатах Генассамблеи ООН по ситуации в Украине.

Взрыв на Крымском мосту: что известно?

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о вроде бы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.

По данным росСМИ, Силы обороны Украины в течение месяца как бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

В вою очередь компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.