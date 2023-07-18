МИД: Крымский мост существует вне закона, РФ использует его в военных целях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно
Об этом он сказал в комментарии журналистам в штаб-квартире ООН, сообщает Укринформ .
Кулеба отметил, что "не каждый мост гражданский по определению", кроме того, Крымский мост был построен незаконно.
"И этот конкретный мост, построенный незаконно, существует вне закона. А во-вторых, он в основном используется в военных целях", - сказал Кулеба.
Министр иностранных дел добавил, что Россия преимущественно использует Крымский мост для обеспечения своей армии в оккупированном Крыму и на юге, де расположены боеприпасы, горючее и военная техника, необходимая РФ для продолжения войны против Украины
Кулеба подчеркнул, что все, что он знает о мосту, он "взял из заголовков газет", поскольку во время поездки у него нет доступа к конфиденциальной информации.
Отметим, Кулеба находится в Нью-Йорке с рабочим визитом, куда он прибыл для участия в заседании Совбеза ООН и открытых дебатах Генассамблеи ООН по ситуации в Украине.
Взрыв на Крымском мосту: что известно?
Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о вроде бы двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.
По данным росСМИ, Силы обороны Украины в течение месяца как бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.
В вою очередь компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.
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