МИД ко Дню Независимости запустит промокампанию об Украине на ВВС, - Кулеба

Об этом сообщает Укринформ.



"23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промовидео Украины", - отметил он.

Кулеба отметил, что проект расскажет "многомиллионной аудитории BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей". В сотрудничестве с BBC будет создан специальный раздел об Украине, "открытой для партнерства, инвестиций и международных проектов".

"Промокампания на BBC продлится до ноября, и хотя официально День Независимости уже будет отпразднован, но на самом деле праздник продлится во всем мире", - отметил министр.