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МИД ко Дню Независимости запустит промокампанию об Украине на ВВС, - Кулеба

2 августа, 2021 понедельник
17:21
Общество Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представляя мероприятия ко Дню Независимости, анонсировал промокампанию об Украине на ВВС

Об этом сообщает Укринформ.

"23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промовидео Украины", - отметил он.

Кулеба отметил, что проект расскажет "многомиллионной аудитории BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей". В сотрудничестве с BBC будет создан специальный раздел об Украине, "открытой для партнерства, инвестиций и международных проектов".

"Промокампания на BBC продлится до ноября, и хотя официально День Независимости уже будет отпразднован, но на самом деле праздник продлится во всем мире", - отметил министр.

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