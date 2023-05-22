МИД Китая вызвал посла Японии в Пекине после саммита G7

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 "в действиях и совместных декларациях, чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией", ссылаясь на совместное заявление Китая и Японии от 1972 года.

Кроме того, он также сообщил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Китай "сильно недоволен и решительно выступает против" этих действий.

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"Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, соблюдать принципы четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", - подчеркнул Сунь.