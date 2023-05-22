МИД Китая вызвал посла Японии в Пекине после саммита G7
Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем" на саммите G7
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 "в действиях и совместных декларациях, чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией", ссылаясь на совместное заявление Китая и Японии от 1972 года.
Кроме того, он также сообщил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Китай "сильно недоволен и решительно выступает против" этих действий.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Задачей Китая является заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко
"Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, соблюдать принципы четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", - подчеркнул Сунь.
- 19 мая глава Совета ЕС Шарль Мишель призвал Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию" в Украине. По его словам, Пекин оказывает влияние на РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное