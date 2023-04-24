Об этом пишет Bloomberg .

Посольство первоначально опубликовало полную стенограмму интервью Лу Шайе на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat 24 апреля утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена, а ссылки указывали, что содержимое удалено автором. Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства.

В интервью французской телекомпании LCI, вышедшем в эфир 21 апреля, Лу Шайе сказал, что "некоторые страны бывшего Советского Союза не имеют эффективного статуса согласно международному праву".

Эти комментарии разозлили Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы получить объяснения. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал это заявление неприемлемым.

В то же время на брифинге 24 апреля пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин сказала, что якобы ничего не знает о ситуации. Она добавила, что Китай "уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада СССР", и подчеркнула, что позиция Пекина неизменна.