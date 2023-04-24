МИД Китая удалило интервью посла во Франции, который подверг сомнению независимость государств - бывших республик СССР
Посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе, подвергшего сомнению суверенитет республик, входивших в Советский Союз
Об этом пишет Bloomberg .
Посольство первоначально опубликовало полную стенограмму интервью Лу Шайе на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat 24 апреля утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена, а ссылки указывали, что содержимое удалено автором. Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства.
В интервью французской телекомпании LCI, вышедшем в эфир 21 апреля, Лу Шайе сказал, что "некоторые страны бывшего Советского Союза не имеют эффективного статуса согласно международному праву".
Эти комментарии разозлили Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы получить объяснения. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал это заявление неприемлемым.
В то же время на брифинге 24 апреля пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин сказала, что якобы ничего не знает о ситуации. Она добавила, что Китай "уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада СССР", и подчеркнула, что позиция Пекина неизменна.
- 21 апреля во время выступления на одном из французских телеканалов Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших республик СССР.
- Это вызвало возмущение в Украине , а правительства Литвы, Латвии и Эстонии вызвали к себе коллег Лу Шайе, китайских послов в этих странах .
- 23 апреля 80 депутатов Европейского парламента обратились к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна с просьбой присвоить статус персоны нон грата Лу Шайе и выдворить его из страны.
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