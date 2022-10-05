МИД Казахстана вызвал посла РФ из-за высказываний Захаровой относительно дипломата из Украины
Посла России Алексея Бородавкина вызвали в МИД Казахстана из-за высказывания пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой относительно посла Украины Петра Врублевского
Об этом сообщает informburo.kz .
Это произошло после того, как Захарова 4 октября заявила, что в МИД РФ вызывает возмущение тот факт, что Врублевский через полтора месяца после своих высказываний о "необходимости убивать россиян" продолжает посещать дипломатические приемы, как глава дипмиссии, и обвинила Казахстан в невыполнении обещаний о том, что он покинет страну в кратчайшие сроки.
В ответ представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 5 октября заявил, что тональность комментария Захаровой "диссонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".
Он добавил, что Врублевский в ближайшее время действительно покинет пост.
"Пока от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной мы имеем полное понимание по этому вопросу", — заверил Смадияров.
Возмущение МИД РФ вызвало заявление Петра Врублевского, которое он в августе сделал в интервью блогеру Диасу Кузаирову. Посол сказал, что украинцы сейчас стараются уничтожить как можно больше россиян, чтобы их не пришлось убивать их детям.
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