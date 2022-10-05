Об этом сообщает informburo.kz .

Это произошло после того, как Захарова 4 октября заявила, что в МИД РФ вызывает возмущение тот факт, что Врублевский через полтора месяца после своих высказываний о "необходимости убивать россиян" продолжает посещать дипломатические приемы, как глава дипмиссии, и обвинила Казахстан в невыполнении обещаний о том, что он покинет страну в кратчайшие сроки.

В ответ представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 5 октября заявил, что тональность комментария Захаровой "диссонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров".

Он добавил, что Врублевский в ближайшее время действительно покинет пост.

"Пока от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной мы имеем полное понимание по этому вопросу", — заверил Смадияров.

Возмущение МИД РФ вызвало заявление Петра Врублевского, которое он в августе сделал в интервью блогеру Диасу Кузаирову. Посол сказал, что украинцы сейчас стараются уничтожить как можно больше россиян, чтобы их не пришлось убивать их детям.

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