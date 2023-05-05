Об этом в твиттере заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"На фоне фактов, подтвержденных Канадской службой безопасности и разведки, я дала указание моему заместителю вызвать посла Китая. Он сказал ему напрямую, что мы не будем терпеть иностранное вмешательство ни в какой форме", - написала она.

Жоли также добавила, что Кадана рассматривает "последствия его поведения и все варианты остаются на столе". По данным Reuters , Жоли также заявила, что Канада рассматривает, в частности, выдворение посла Китая.

Ранее канадская газета Globe and Mail со ссылкой на отчет разведки Канады за 2021 год, сообщила, что Китай искал информацию о депутате Майкле Чонге и его семье, который в 2021 году выступил инициатором успешной инициативы, признавшей геноцид Китая в отношении уйгурского мусульманского меньшинства. Китай, вероятно, пытался повлиять на его позицию.

Посол Китая, вызванный в МИД Канады, опроверг информацию об иностранном терянии во внутренние дела страны. Он выступил против выдворения китайского дипломата из-за "слухов о так называемом вмешательстве Китая".

"Китай упорно призывает канадскую сторону немедленно прекратить этот самоконтролируемый политический фарс", - заявил он и добавил, что Канада "не должна идти дальше по ложному и опасному пути".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что узнал об отчете разведывательного агентства по газете. В среду он обвинил разведку в том, что не получил от них отчет в срок.