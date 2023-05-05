МИД Канады вызвал китайского посла из-за нападения на семью дипломата. Китай отрицает заявления Оттавы
Министерство иностранных дел Канады вызвало китайского посла из-за попыток вмешательства во внутренние дела страны. Китай отрицает заявления Оттавы
Об этом в твиттере заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"На фоне фактов, подтвержденных Канадской службой безопасности и разведки, я дала указание моему заместителю вызвать посла Китая. Он сказал ему напрямую, что мы не будем терпеть иностранное вмешательство ни в какой форме", - написала она.
May 4, 2023
Жоли также добавила, что Кадана рассматривает "последствия его поведения и все варианты остаются на столе". По данным Reuters , Жоли также заявила, что Канада рассматривает, в частности, выдворение посла Китая.
Ранее канадская газета Globe and Mail со ссылкой на отчет разведки Канады за 2021 год, сообщила, что Китай искал информацию о депутате Майкле Чонге и его семье, который в 2021 году выступил инициатором успешной инициативы, признавшей геноцид Китая в отношении уйгурского мусульманского меньшинства. Китай, вероятно, пытался повлиять на его позицию.
Посол Китая, вызванный в МИД Канады, опроверг информацию об иностранном терянии во внутренние дела страны. Он выступил против выдворения китайского дипломата из-за "слухов о так называемом вмешательстве Китая".
"Китай упорно призывает канадскую сторону немедленно прекратить этот самоконтролируемый политический фарс", - заявил он и добавил, что Канада "не должна идти дальше по ложному и опасному пути".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что узнал об отчете разведывательного агентства по газете. В среду он обвинил разведку в том, что не получил от них отчет в срок.
- 22 апреля стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая на фоне заявлений другого китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран.
- 23 апреля сообщалось, что Франция заявила о своей "полной солидарности" по суверенитету бывших советских республик после заявления посла КНР.
- В воскресенье, 23 апреля, страны Балтии вызвали китайских послов в свои МИД из-за комментария о суверенитете постсоветских стран и заявили о недопустимости такой позиции.
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