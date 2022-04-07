МИД Канады вызовет российского посла, чтобы показать ему фотографии из Бучи и Ирпеня
Посла России вызовут в канадский МИД, чтобы показать изображения из разрушенных Бучи и Ирпеня
Об этом на своей странице в Твиттере написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
"Я сказала своему заместителю вызвать посла России и показать ему изображение и подробное описание нападений на Бучу и Ирпень", – говорится в сообщении.
- Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия Российской Федерации на территории Украины являются геноцидом, особенно после событий в Буче.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убитые украинцы и украинки в Буче и Ирпене – последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, за войну они или за мир.
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