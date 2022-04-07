English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией МИД Канады вызовет российского посла, чтобы показать ему фотографии из Бучи и Ирпеня

МИД Канады вызовет российского посла, чтобы показать ему фотографии из Бучи и Ирпеня

7 апреля, 2022 четверг
06:11
война с Россией

Посла России вызовут в канадский МИД, чтобы показать изображения из разрушенных Бучи и Ирпеня

Об этом на своей странице в Твиттере написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Я сказала своему заместителю вызвать посла России и показать ему изображение и подробное описание нападений на Бучу и Ирпень", – говорится в сообщении.

  • Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия Российской Федерации на территории Украины являются геноцидом, особенно после событий в Буче.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убитые украинцы и украинки в Буче и Ирпене – последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, за войну они или за мир.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Мир
Канада
Ирпень
Буча
война новости
Читайте также:
Херсон окупанти
5 апреля, 2022 вторник
ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км идут тяжелые бои за город, - депутат Херсонского облсовета
Ангела Меркель
6 апреля, 2022 среда
"Конечно, на улицах Флоренции нет убитых женщин и детей": посол в Берлине Мельник раскритиковал Меркель, которая не приехала в Украину и отдыхает в Италии
Крилата ракета
5 апреля, 2022 вторник
Обстрелами украинских городов крылатыми ракетами руководит уроженец Винницкой области, - ГУР МО
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.83
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 апреля
06:58
Премьер-министр Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть
06:56
Николай Княжицкий
Незаконное введение политической цензуры против проукраинских телеканалов имеет все признаки идеологической спецоперации Кремля, - Княжицкий об отключении "Эспрессо" от сети Т2
06:50
Канада
Канада запретила своим компаниям предоставлять страхование российских и белорусских самолетов
06:30
Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины, – министр внутренних дел
06:23
Украинские военные сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву
06:23
агентство Sputnik
В Эстонии задержала руководителей российского информагентства Sputnik за нарушение санкций
05:53
Анджей Дуда
После действий оккупантов в Буче трудно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине, - Дуда
05:41
Лиз Трасс
Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход, – глава МИД Великобритании
05:21
"В ответ на ужасные сцены из Бучи и других областей": Хорватия высылает ряд российских дипломатов
05:09
Укрзализныця восстанавливает пригородные поезда из Харькова в Сумы
04:47
Россия готовится осуществить в Белгороде новые провокации, – Центр противодействия дезинформации
04:20
США поможет ввезти в Украину тысячи интернет-терминалов SpaceX
03:51
ФБР
ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров
03:24
В Латвии документы на жительство получили около 13 тысяч беженцев из Украины
02:52
Отныне в чате "Евраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле
02:16
Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету
01:50
Пентагон
Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, – Пентагон
01:14
В Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров
00:53
"Выглядит эффектно, но этого мало", – Зеленский о новом пакете санкций против России
00:44
Денис Монастирский
"Фактически повсюду, где находились российские военные, мы фиксируем одну и ту же картину: нет города, где нет жертв; нет деревни, где нет разрушений", - Денис Монастырский
00:35
Зеленский
"Убитые украинцы и украинки в Буче и Ирпени - последний аргумент для россиян, чтобы определиться, за войну они или за мир", - Зеленский
00:20
В Энергодаре оккупанты начали создавать фейковые органы власти
2022, среда
6 апреля
23:52
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Челси" в ЛЧ
23:46
Алексей Резников
Российская агрессия создала угрозы для всех стран Черноморского региона, – Алексей Резников
23:38
В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы
23:27
США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче, - CNN
23:06
Инфографика
Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 7 апреля
22:51
Неизвестно, сколько будет продолжаться война, но Украина может победить, - Пентагон
22:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 6 апреля
22:39
Эпифаний отслужил панихиду за убитыми жителями Бучи
22:36
Генпрокуратура начала расследование по факту обстрела оккупированной Балаклеи
22:32
Эксклюзив
Запад не хочет распада России, потому что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая, - Магда
22:27
Крупнейший в мире морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной"
22:22
Под польской Познанью арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах, - прокуратура Польши
22:20
Обсуждение членами ЕС новых санкций против России продолжается. Больше всего дискуссий вокруг угольного эмбарго, - Reuters
22:16
6 апреля удалось эвакуировать 4892 человека, - Ирина Верещук
22:10
В Гостомеле до 14 апреля был введен комендантский час
21:59
На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 9 атак врага, уничтожили десятки единиц вражеской техники и два самолета
21:52
Российское министерство обороны снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины
21:46
В Берлине тысячи человек легли под парламентом и потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV