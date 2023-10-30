МИД Израиля вызвало посла РФ после недавнего визита ХАМАС в Москву

Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Прием лидеров ХАМАС, несущих непосредственную ответственность за смертоносный теракт 7 октября, за похищение заложников и кровопролитие более 1400 израильтян, передает сообщение о законности терроризма против израильтян", - заявили в МИДе Израиля.

Спонсор терроризма и "Новый Иерусалим": как Россия использует войну в Израиле в ущерб Украине.

Также отмечается, что Израиль воспринимает серьезную проблему отсутствие однозначного и четкого осуждения ХАМАС со стороны России, как и поведение Москвы в международных организациях.