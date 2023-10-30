МИД Израиля вызвало посла РФ после недавнего визита ХАМАС в Москву
В воскресенье, 29 октября, посла РФ Анатолия Викторова вызвали в израильское министерство иностранных дел в связи с недавним визитом делегации ХАМАС в Москву
Об этом пишет The Jerusalem Post.
"Прием лидеров ХАМАС, несущих непосредственную ответственность за смертоносный теракт 7 октября, за похищение заложников и кровопролитие более 1400 израильтян, передает сообщение о законности терроризма против израильтян", - заявили в МИДе Израиля.
Спонсор терроризма и "Новый Иерусалим": как Россия использует войну в Израиле в ущерб Украине.
Также отмечается, что Израиль воспринимает серьезную проблему отсутствие однозначного и четкого осуждения ХАМАС со стороны России, как и поведение Москвы в международных организациях.
- 26 октября делегация ХАМАС прибыла в Москву . Министерство иностранных дел Израиля осудило решение российских властей.
- В Институте изучения войны написали, что Россия пригласила делегацию ХАМАС в Москву , чтобы с помощью войны в Израиле в дальнейшем отвлекать США и Запад от Украины.
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