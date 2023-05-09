Об этом сообщает "Европейская правда".

Итальянский МИД отмечает, что в Киеве и по всей Украине продолжают фиксировать все более мощные ракетные обстрелы, и советует согражданам быть максимально осторожными и следить за обновлениями и указаниями местных властей.

"Любые поездки в Украину, по какой-либо причине, категорически не рекомендуются. Краянам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Италии уточняет, что в случае командировок в Украину ответственность за безопасность ложится на работодателя.

В последние недели Россия увеличила количество ракетных обстрелов и запусков беспилотников по территории Украины, чего не было с начала марта.