МИД Италии рекомендовал своим гражданам выехать из Украины из-за массовых атак РФ
Министерство иностранных дел Италии в понедельник предостерегло своих граждан от поездок в Украину на фоне роста обстрелов со стороны России, а также призвало находящихся в Украине итальянцев вернуться домой
Об этом сообщает "Европейская правда".
Итальянский МИД отмечает, что в Киеве и по всей Украине продолжают фиксировать все более мощные ракетные обстрелы, и советует согражданам быть максимально осторожными и следить за обновлениями и указаниями местных властей.
"Любые поездки в Украину, по какой-либо причине, категорически не рекомендуются. Краянам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство Италии уточняет, что в случае командировок в Украину ответственность за безопасность ложится на работодателя.
В последние недели Россия увеличила количество ракетных обстрелов и запусков беспилотников по территории Украины, чего не было с начала марта.
- Напомним, в середине февраля посольство США призвало своих граждан не приезжать в Россию и срочно покинуть ее из-за непредсказуемых последствий полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
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