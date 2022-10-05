МИД Ирана отрицает поставки беспилотников в Россию для использования в Украине
В Иране официально возразили поставки Российской Федерации беспилотников, которые она активно использует в войне, атакуя Украину
Об этом заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани, пишет Синьхуа.
"Исламская Республика Иран считает опубликованную информацию о доставке иранских дронов в Россию для использования в украинском конфликте необоснованной и не подтверждает эти данные", - отметил он.
Канаани отмечает, что Иран твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.
"С самого начала конфликта мы всегда заявляли о нашей принципиальной и четкой позиции активного нейтралитета и несогласия с войной, отмечая необходимость достижения политического решения без насилия", - добавил он.
- С августа Иран тайно снабжает свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил, что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.
- 23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу, в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.
- В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.
- В свою очередь в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию. На что Минобороны опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6.
- В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.
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