МИД Индии вызвал канадского дипломата из-за протестов возле индийской дипмиссии
Министерство иностранных дел Индии вызвало верховного дипломатического канадского представителя в Нью-Дели из-за акции протеста возле индийской дипломатической миссии в Канаде
Об этом информирует AFP .
Отмечают, что МИД Индии обеспокоен акцией сикхских протестующих возле индийской дипмиссии в Канаде. Он вызвал дипломатического представителя Канады, чтобы "выразить сильную обеспокоенность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против нашей дипломатической миссии и консульств в Канаде на этой неделе".
Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны ожидают, что канадское правительство примет меры для обеспечения безопасности дипломатов Индии и других дипломатических помещений, чтобы те могли дальше выполнять свои дипломатические функции.
Издание сообщает, что у индийского консульства в Ванкувере 25 марта собрались сотни человек. Они протестовали из-за преследования в Индии сикхского диссидента Амритпала Сингха, которое длится уже более недели.
Справка: Амритпал Сингх – сикхский проповедник. Он стал известен благодаря тому, что в последние месяцы требовал создания Халистана - отдельного государства сикхов.
- 26 марта самая мощная ракета Индии запустила последнюю партию из 36 спутников для интернет-связи первого поколения OneWeb.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное