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МИД Индии вызвал канадского дипломата из-за протестов возле индийской дипмиссии

26 мартa, 2023 воскресенье
23:20
Мир

Министерство иностранных дел Индии вызвало верховного дипломатического канадского представителя в Нью-Дели из-за акции протеста возле индийской дипломатической миссии в Канаде

Об этом информирует AFP .

Отмечают, что МИД Индии обеспокоен акцией сикхских протестующих возле индийской дипмиссии в Канаде. Он вызвал дипломатического представителя Канады, чтобы "выразить сильную обеспокоенность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против нашей дипломатической миссии и консульств в Канаде на этой неделе".

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны ожидают, что канадское правительство примет меры для обеспечения безопасности дипломатов Индии и других дипломатических помещений, чтобы те могли дальше выполнять свои дипломатические функции.

Издание сообщает, что у индийского консульства в Ванкувере 25 марта собрались сотни человек. Они протестовали из-за преследования в Индии сикхского диссидента Амритпала Сингха, которое длится уже более недели.

Справка: Амритпал Сингх – сикхский проповедник. Он стал известен благодаря тому, что в последние месяцы требовал создания Халистана - отдельного государства сикхов.

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Индия
Канада
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