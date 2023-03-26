МИД Индии вызвал канадского дипломата из-за протестов возле индийской дипмиссии

Об этом информирует AFP .

Отмечают, что МИД Индии обеспокоен акцией сикхских протестующих возле индийской дипмиссии в Канаде. Он вызвал дипломатического представителя Канады, чтобы "выразить сильную обеспокоенность действиями сепаратистских и экстремистских элементов против нашей дипломатической миссии и консульств в Канаде на этой неделе".

Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны ожидают, что канадское правительство примет меры для обеспечения безопасности дипломатов Индии и других дипломатических помещений, чтобы те могли дальше выполнять свои дипломатические функции.

Издание сообщает, что у индийского консульства в Ванкувере 25 марта собрались сотни человек. Они протестовали из-за преследования в Индии сикхского диссидента Амритпала Сингха, которое длится уже более недели.

Справка: Амритпал Сингх – сикхский проповедник. Он стал известен благодаря тому, что в последние месяцы требовал создания Халистана - отдельного государства сикхов.