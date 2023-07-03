МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины из-за санкций
В понедельник, 3 июля, временно поверенного по делам Украины Александра Шульгу вызвали в МИД Грузии из-за санкций против страны
Об этом пишет телеканал Imedi .
Это касается санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways. По данным канала, Шульга уже прибыл в МИД Грузии.
Санкции против грузинских авиаперевозчиков
11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала совершать прямые рейсы в Москву.
21 мая авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала к бойкоту перевозчика из-за полетов в РФ, персоной нон грата на своих самолетах.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел санкции против 190 физических лиц и 291 компании, среди которых есть предприятия из Грузии, Беларуси и Казахстана. Среди них – основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways LLС Тамаз Гаиашвили.
2 июля стало известно, что российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси.
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