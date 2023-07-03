МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины из-за санкций

Об этом пишет телеканал Imedi .

Это касается санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways. По данным канала, Шульга уже прибыл в МИД Грузии.

Санкции против грузинских авиаперевозчиков

11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.

15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.

20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала совершать прямые рейсы в Москву.

21 мая авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала к бойкоту перевозчика из-за полетов в РФ, персоной нон грата на своих самолетах.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, ввел санкции против 190 физических лиц и 291 компании, среди которых есть предприятия из Грузии, Беларуси и Казахстана. Среди них – основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways LLС Тамаз Гаиашвили.

2 июля стало известно, что российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси.