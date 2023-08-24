МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии

Об этом со ссылкой на заявление грузинского МИДа пишет портал Interpressnews.

Грузия призвала Россию "уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года".

"В 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявление замсекретаря Совета безопасности РФ является продолжением политики оккупации Российской Федерацией грузинских территорий и очередной попыткой нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что Тбилиси "твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта" для обеспечения деоккупации территорий Грузии и "примирения и мирного сосуществования между населением, разделенным в результате войны".