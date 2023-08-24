МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на слова российского экспрезидента Дмитрия Медведева, решившего заговорить о присоединении к России оккупированных грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии
Об этом со ссылкой на заявление грузинского МИДа пишет портал Interpressnews.
Грузия призвала Россию "уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года".
"В 15-ю годовщину августовской войны 2008 года заявление замсекретаря Совета безопасности РФ является продолжением политики оккупации Российской Федерацией грузинских территорий и очередной попыткой нарушить суверенитет и территориальную целостность Грузии", – говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что Тбилиси "твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта" для обеспечения деоккупации территорий Грузии и "примирения и мирного сосуществования между населением, разделенным в результате войны".
- В статье в российской пропагандистской помойке "Аргументы и факты", опубликованной 22 августа, Дмитрий Медведев заявил , что "присоединение" Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализовано при определенных обстоятельствах.
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