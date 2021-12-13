МИД готовит встречу в Нормандском формате без Путина, - посол в Германии

Об этом сообщает ZN,UA.



"В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы уже в ближайшие дни на Саммите ЕС в Брюсселе состоялась первая встреча нашего президента Владимира Зеленского с новым канцлером Олафом Шольцем и президентом Эмманюэлем Макроном в формате N3", - сказал Мельник.



Посол отметил, что перед участниками Нормандского формата встал вопрос его эффективности.



"Весь этот маховик работал и работает до сих пор - постоянные консультации, видеоконференции, звонки, переписка - все это продолжается нон-стоп. Но вопрос заключается в том, насколько эффективны все эти движения. Иногда складывается впечатление, что это такой холостой ход: мотор работает, пыхтит, дым идет, но мы ни на йоту не двигаемся вперед, и это порождает разочарование, своего рода коллективную травму всех участников Нормандского формата, ведь возникает беспомощность, поэтому нам сейчас как никогда нужен новый творческий подход. немецкими и французскими партнерами трезво посмотреть на минские документы с нынешней точки зрения с расстояния пройденного за эти семь лет и совместно согласовать четкий алгоритм, как нам креативно и наступательно двигаться дальше", - говорил Мельник.



Дипломат также добавил, что продвижению урегулирования в Нормандском формате мешает саботаж Путина.



"Германия отдает себе отчет: дальнейшие переговоры будут еще сложнее, особенно после того, как Россия начала прибегать к откровенному шантажу, открыто заняв позицию, будто она не сторона, а "посредник", а потому Москва и не планирует возвращаться за стол переговоров. Поэтому, по моему мнению, в Берлине все-таки сомневаются, что новому правительству удастся этот формат реанимировать. Речь идет именно о полной реанимации Норманди, о восстановлении хоть какого-то доверия к России. Потому что доверие почти полностью уничтожено. Госпожа Меркель постоянно звонила Путину. Мы даже перестали считать, сколько этих звонков было за последние семь лет. Но у нас создалось впечатление, что когда в начале канцлер была склонна доверять услышанному от него, то в последнее время - нет. Путин просто перестал выполнять какие-либо обещания", - сказал Мельник.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с Макроном работу ТКГ и разблокировку Нормандского формата.

Страны G7 призвали Украину и Россию вернуться за стол переговоров в Нормандском формате.

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