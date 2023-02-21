МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию
Министерство иностранных дел Германии советует своим гражданам отказаться от поездок в Российскую Федерацию
Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.
В частности, отмечают в ведомстве, это касается поездок в области, близкие к границе с Украиной: Ростовскую, Краснодарскую, Курскскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую.
Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мер.
"Граждане с двойным гражданством (России и Германии – ред.) должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва к российским вооруженным силам. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", – говорится в сообщении.
В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а значит, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".
- Напомним, 12 февраля с похожим призывом к своим гражданам обратился госдеп США.
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