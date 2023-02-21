МИД Германии советует своим гражданам не ехать в Россию

Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

В частности, отмечают в ведомстве, это касается поездок в области, близкие к границе с Украиной: Ростовскую, Краснодарскую, Курскскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую.

Германия просит быть особенно внимательными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланирован ряд мер.

"Граждане с двойным гражданством (России и Германии – ред.) должны помнить, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва к российским вооруженным силам. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", – говорится в сообщении.

В МИД также напоминают, что "использование немецких кредитных карт, а значит, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно. Денежные переводы любого вида из ЕС в Российскую Федерацию невозможны".