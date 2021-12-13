МИД Германии: "Северный поток - 2" пока нельзя сертифицировать
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток - 2" пока не может быть сертифицирован
Об этом Бербок сказала в интервью телекомпании ZDF, передает Радио Свобода.
По словам Бербок, газопровод нельзя сертифицировать из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
Глава немецкого МИДа отметила, что коалиционное соглашение нового правительства Германии предусматривает соблюдение европейских норм по газопроводам.
В то же время Бербок не уточнила, в чем именно заключается несоответствие "Северного потока - 2" нормам законодательства ЕС.
- Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посвятил первую встречу с Анналеной Бербок угрозе вторжения РФ в Украину.
- Глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что новые удары России по Украине будут концом "Северного потока - 2" .
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