МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства из Киева, - Bild
В Министерстве иностранных дел Германии разрабатывают план эвакуации членов семей сотрудников посольства в Украине
Об этом сообщает Bild .
По информации издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей работников германского посольства в Киеве.
По предварительной информации, они должны быть вывезены из страны в случае обострения ситуации.
В посольстве ФРГ и МИД Украины информацию не прокомментировали.
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .
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