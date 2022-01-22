МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства из Киева, - Bild

Об этом сообщает Bild .

По информации издания, МИД Германии разрабатывает план эвакуации семей работников германского посольства в Киеве.

По предварительной информации, они должны быть вывезены из страны в случае обострения ситуации.

В посольстве ФРГ и МИД Украины информацию не прокомментировали.