МИД Германии разрабатывает кризисный план эвакуации дипломатов из Украины, однако пока нет необходимости его реализовывать, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для немецких дипломатов и их семей в Украине ведомство разрабатывает план эвакуации, однако сейчас нет необходимости срочно вывозить их из страны
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"В последние недели мы постоянно просчитывали, в том числе с нашими европейскими партнерами, как мы могли бы действовать наиболее оперативно. Но я хочу сказать: это все - в сослагательном наклонении", - подчеркнула Бербок.
Министр добавила, что разработка кризисного плана для немецких граждан обсуждается регулярно, а также подчеркнула, что не нужно преждевременно паниковать.
"Мы находимся в ситуации, когда МИД ФРГ и (немецкие, - ред.) компании работают в ситуации, когда на первый план ставится поддержка Украины, в частности экономическая. Поэтому подготовка (к возможной эскалации конфликта, - ред.) не должна быть использована для создания неуверенности в инвестициях в Украину", - подчеркнула Бербок.
В то же время, издание передает, что семьи немецких дипломатов имеют право добровольно покидать Украину.
- Напомним, ранее Бербок заявила, что нельзя смешивать Украину и НАТО при выборе мер реагирования на российскую агрессию.
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерной предусмотрительности".
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.
- Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия , а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
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