МИД Германии разрабатывает кризисный план эвакуации дипломатов из Украины, однако пока нет необходимости его реализовывать, - Бербок

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В последние недели мы постоянно просчитывали, в том числе с нашими европейскими партнерами, как мы могли бы действовать наиболее оперативно. Но я хочу сказать: это все - в сослагательном наклонении", - подчеркнула Бербок.

Министр добавила, что разработка кризисного плана для немецких граждан обсуждается регулярно, а также подчеркнула, что не нужно преждевременно паниковать.

"Мы находимся в ситуации, когда МИД ФРГ и (немецкие, - ред.) компании работают в ситуации, когда на первый план ставится поддержка Украины, в частности экономическая. Поэтому подготовка (к возможной эскалации конфликта, - ред.) не должна быть использована для создания неуверенности в инвестициях в Украину", - подчеркнула Бербок.

В то же время, издание передает, что семьи немецких дипломатов имеют право добровольно покидать Украину.