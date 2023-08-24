Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир МИД Германии разочарован слабым эффектом экономических санкций против РФ

МИД Германии разочарован слабым эффектом экономических санкций против РФ

24 августа, 2023 четверг
09:57
Мир Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германия Анналена Бербок разочарована недостаточным эффектом экономических санкций стран Запада против России

Об этом пишет DW.

"Вообще, экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так. Потому что логика демократических стран не действует в автократических странах", - высказывается Бербок в книге журналиста Штефана Ламби "Серьезная ситуация. Управление страной во время войны".

Это интервью было записано 10 июля 2023 года.

"Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", - подчеркнула министерша.

  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил , что российские ракеты Х-101 содержат около 30 иностранных микросхем: они изготовлены в этом году.
Россия
политика
Германия
санкции против России
Война с Россией
Читайте также:
Путін та Дерипаска
20 августа, 2023 воскресенье
Российский миллиардер Дерипаска заявил о мирных переговорах по Украине "в конце сентября"
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 августа, 2023 вторник
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
перемога переможні новини
Автор Татьяна Яворськая
22 августа, 2023 вторник
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.8
    Покупка 37.8
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
10:39
Новости компаний
ТМ "Моршинская" запустила социальный проект "Счастливая страна будущего"
10:32
ВСУ повредили в Херсонской области три пусковые установки россиян С-300
10:31
Курс валют в День Независимости: цены на доллар и евро
10:26
Путин и Си Цзиньпин стремятся сделать из БРИКС антизападный блок, но Индия и Бразилия сопротивляются, - WP
10:26
Обзор
Катастрофа самолета с Пригожиным: что известно и что это значит для Украины
10:12
Депутаты с автоматами: народные избранники каких партий больше воюют на фронте, - исследование движения "Честно"
10:07
OPINION
Игорь Попов
Трибунал по преступлению агрессии: удастся ли наказать руководство РФ
09:36
"Этот праздник свободных, сильных, достойных людей": Зеленский в День Независимости поблагодарил военных, медиков, учителей и всех украинцев
09:35
Российские террористы в сутки обстреляли 9 регионов Украины: 5 погибших, 26 раненых
09:16
"Свобода и достоинство – главные ценности": Залужный и Сырский поздравили украинцев с Днем Независимости
09:06
Хочет показать свою власть: Путин посетил штаб россиян в Ростове, - разведка Британии
09:00
Новости компаний
"Мавка. Лесная песня" онлайн на SWEET.TV. Национальная эксклюзивная премьера
08:56
В Крыму россияне проводят массовые обыски у крымских татар
08:49
Япония
Япония начала сбрасывать в океан очищенную радиоактивную воду с Фукусимы
08:39
Оккупанты терпят большие потери в Донецкой области, ВСУ закрепляются на Бахмутском направлении
08:25
Ту-22М3
В ГУР назвали количество самолетов Ту-22М3, оставшихся в России
08:20
Правительство выделило миллиард грн на водоснабжение регионов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
08:02
OPINION
Убийство Пригожина: первые выводы
08:00
Интервью
Когда шел на смерть, улыбнулся, – мама Виталия Скакуна о героизме сына. Спецпроект "Украина: цена свободы"
07:55
Обновлено
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 340 военных, 20 БПЛА и 15 артсистем, - Генштаб
07:38
Обновлено
Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: 7 раненых, поврежденные дома, транспортный объект и заправка
07:23
В Черном море на дежурстве находятся 9 кораблей РФ, среди них ракетоноситель "калибров", - Гуменюк
06:35
ISW: Путин, вероятно, приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина
06:14
Минобороны РФ заявило о якобы сбитии трех БПЛА в Калужской и Брянской областях
05:59
"Заря" - "Славия": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги Европы
05:57
Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW
05:46
Алексей Данилов
Россия пытается вербовать на войну в Украине наемников в странах Центральной Азии, - Данилов
05:33
ВСУ могут достать противника в любой точке Крыма, - Буданов
05:23
"Динамо" - "Бешикташ": где и когда смотреть матч плейоф квалификации Лиги конференций
05:13
Сенатор США призвал Украину провести выборы в 2024 году даже вопреки войне
05:00
Эксклюзив
Все окружение Путина теперь понимает условия выживания "в самолете Пригожина", - Портников
04:41
Более 20% самолета армия РФ теряет из-за собственной небрежности, - Newsweek
04:13
КНДР признала провальный запуск разведывательного спутника. Обещают осенью повторить
03:28
В Испании правоохранители ЕС изъяли 700 килограммов кокаина
02:39
В Норвегия запустили самую мощную в мире плавучую ветровую электростанцию
02:09
Макрон готов говорить с Путиным "когда это будет полезно"
01:45
Обновлено
В России разбился самолет, в котором находился Пригожин
01:16
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
01:11
Эксклюзив
Начался курс на смену власти в России, - политолог Шлинчак
00:36
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV