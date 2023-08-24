МИД Германии разочарован слабым эффектом экономических санкций против РФ

Об этом пишет DW.

"Вообще, экономические санкции должны иметь экономический эффект. Однако это не так. Потому что логика демократических стран не действует в автократических странах", - высказывается Бербок в книге журналиста Штефана Ламби "Серьезная ситуация. Управление страной во время войны".

Это интервью было записано 10 июля 2023 года.

"Мы обнаружили, что с помощью рациональных решений, рациональных мер, согласующих между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", - подчеркнула министерша.