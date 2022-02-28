МИД Германии против ускоренного вступления Украины в ЕС

Об этом со ссылкой на Spiegel , пишет ЕН .

"Все знают, что вступление в ЕС - это не то, что можно завершить через несколько месяцев", - сказала Бербок.

По ее словам, этот проект влечет за собой "интенсивный и дальновидный процесс трансформации".

При этом Бербок подчеркнула: Украина является частью европейского дома. ЕС всегда был домом, двери которого открыты”.



Она поблагодарила соседние с Украиной страны за то, что они приняли сотни тысяч людей, которые убегают от войны. Она поблагодарила страны Восточной Европы за помощь.

"Как европейцы как сообщество ценностей мы вместе стоим на стороне украинцев и всех примем", - сказала Бербок.