МИД Германии опубликовал текст соглашения с США по "Северному потоку-2"
США и Германия договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"
Декларацию о поддержке Украины, европейской энергобезопасности и климатических целей на фоне соглашения, опубликовало МИД Германии, передает ЕП .
Она начинается со слов, что США и Германия поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь и подтверждают необходимость мер против агрессии РФ и ее деструктивных действий в Украине и за ее пределами.
"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины. Германия активизирует свои усилия в рамках "нормандского формата", чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.
США и Германия обязуются работать вместе, чтоб иметь инструменты и механизмы для реакции на агрессию, в том числе на попытки использовать энергию как оружие.
"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет призывать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, или принять меры в других экономически важных сферах", - говорится в документе.
США и Германия подтвердили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
Германия обязуется использовать все средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину, и назначить для этого специального представителя.
Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.
Германия обязуется создать "Зеленый фонд" для Украины, который будет способствовать ее энергоэффективности и энергетической безопасности.
Германия и США будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в "Зеленый фонд" на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих лиц.
Германия сначала даст в фонд не менее $175 млн долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов.
Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.
США планируют продвигать инициативу технически и стратегически.
Германия продолжит продвигать проекты с Украиной, в частности по поддержке отказа от угля, (должен быть спецпосланник с фондами на сумму $70 млн).
Германия готова запустить пакет мер устойчивости для поддержки энергобезопасности Украины. Это включает усилия по развитию возможностей для реверса газа в Украину с целью защиты от потенциальных попыток России сократить поставки газа.
Германия позволит Украине участвовать в ее проектах по кибервозможностям, поддержит усилия по реформированию энергосектора и поможет разработать варианты модернизации украинских ГТС.
- США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток- 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией по российскому газопроводу "Северный поток-2".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное