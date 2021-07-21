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МИД Германии опубликовал текст соглашения с США по "Северному потоку-2"

21 июля, 2021 среда
23:10
война с Россией Северный поток

США и Германия договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"

Декларацию о поддержке Украины, европейской энергобезопасности и климатических целей на фоне соглашения, опубликовало МИД Германии, передает ЕП .

Она начинается со слов, что США и Германия поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь и подтверждают необходимость мер против агрессии РФ и ее деструктивных действий в Украине и за ее пределами.

"Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины. Германия активизирует свои усилия в рамках "нормандского формата", чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений", - говорится в декларации.

США и Германия обязуются работать вместе, чтоб иметь инструменты и механизмы для реакции на агрессию, в том числе на попытки использовать энергию как оружие.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет призывать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, или принять меры в других экономически важных сферах", - говорится в документе.

США и Германия подтвердили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Германия обязуется использовать все средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину, и назначить для этого специального представителя.

Переговоры должны начаться не позднее 1 сентября.

Германия обязуется создать "Зеленый фонд" для Украины, который будет способствовать ее энергоэффективности и энергетической безопасности.

Германия и США будут стремиться поощрять и поддерживать инвестиции в "Зеленый фонд" на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих лиц.

Германия сначала даст в фонд не менее $175 млн долларов в качестве гранта и будет работать над увеличением своих взносов.

Фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии, способствовать развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять отказ от угля и поддерживать углеродную нейтральность.

США планируют продвигать инициативу технически и стратегически.

Германия продолжит продвигать проекты с Украиной, в частности по поддержке отказа от угля, (должен быть спецпосланник с фондами на сумму $70 млн).

Германия готова запустить пакет мер устойчивости для поддержки энергобезопасности Украины. Это включает усилия по развитию возможностей для реверса газа в Украину с целью защиты от потенциальных попыток России сократить поставки газа.

Германия позволит Украине участвовать в ее проектах по кибервозможностям, поддержит усилия по реформированию энергосектора и поможет разработать варианты модернизации украинских ГТС.

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Экономика
Германия
США
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