Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай становится системным соперником на мировой арене, и призвала Пекин однозначно назвать Россию агрессором из-за вторжения в Украину, пишет ABC News.

Анналена Бербок высказалась за снижение экономической зависимости от КНР и сказала, что Германия готова сотрудничать с Китаем во всех возможных областях, но должна быть осторожна, чтобы не подрвать свою безопасность.

Она подчеркнула, что Европа в отношениях с Китаем обязана всячески снижать риски, связанные с безопасностью и ограничением свободы.

В свою очередь Франция призвала Китай оказать давление на Россию и привести в сознание российское руководство, сказала министр иностранных дел Катрин Колонна на заседании правительства, пишет The Guardian.

Катрин Колонна сказала, что Китай должен заставить Россию "вернуться к миру". Используя свои отношения с РФ, Пекин может объяснить Москве, что она оказалась в тупике, и подтолкнуть взяться за ум.