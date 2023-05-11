МИД Германии и Франции: Китай должен определиться с войной в Украине и повлиять на РФ
Главы МИД Германии и Франции требуют от Китая определиться относительно войны в Украине и повлиять на РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Китай становится системным соперником на мировой арене, и призвала Пекин однозначно назвать Россию агрессором из-за вторжения в Украину, пишет ABC News.
Анналена Бербок высказалась за снижение экономической зависимости от КНР и сказала, что Германия готова сотрудничать с Китаем во всех возможных областях, но должна быть осторожна, чтобы не подрвать свою безопасность.
Она подчеркнула, что Европа в отношениях с Китаем обязана всячески снижать риски, связанные с безопасностью и ограничением свободы.
В свою очередь Франция призвала Китай оказать давление на Россию и привести в сознание российское руководство, сказала министр иностранных дел Катрин Колонна на заседании правительства, пишет The Guardian.
Катрин Колонна сказала, что Китай должен заставить Россию "вернуться к миру". Используя свои отношения с РФ, Пекин может объяснить Москве, что она оказалась в тупике, и подтолкнуть взяться за ум.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное