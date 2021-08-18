МИД Франции: вопрос признания "Талибана" не актуален

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Le Parisien .



"Вопрос признания не является актуальным", - отметил министр иностранных дел Ле Дриан на BFMTV.



Он отметил, что для государства приоритетной задачей является завершение эвакуации французов, их сотрудников и тех, кому будут угрожать талибы.



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По его словам, эвакуация "может длиться несколько дней".



"Когда вы берете власть силой, вы не легитимны", - прокомментировал министр возможность признания талибов законной властью.



Он добавил, что ждет действия, такие как конституция переходного правительства, которые позволили бы всем тем, "кто хотел бы покинуть страну, но боится", сделать это.

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