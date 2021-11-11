МИД Франции не считает РФ причастной к ситуации на белорусско-польской границе
Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что не считает Россию причастной к наплыву мигрантов на внешней границе ЕС
Об этом Клеман Бон заявил в четверг, 11 ноября, в интервью французскому каналу BFMTV.
Представитель МИДа Франции назвал ситуацию на границе "торговлей людьми", организованной Беларусью.
"Это не миграционный кризис, а миграционная атака", – подчеркнул он.
Госсекретарь по европейским делам добавил, что не считает Россию причастной к трафику мигрантов.
"Очевидно, что Россия - не часть проблемы, но она может сыграть роль в ее решении, поскольку зависимость Минска от Москвы усиливается", - заявил Бон.
- Напомним, по состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут регулярно совместно патрулировать белорусскую территорию.
- Ангела Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС.
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