МИД Франции не считает РФ причастной к ситуации на белорусско-польской границе

Об этом Клеман Бон заявил в четверг, 11 ноября, в интервью французскому каналу BFMTV.



Представитель МИДа Франции назвал ситуацию на границе "торговлей людьми", организованной Беларусью.



"Это не миграционный кризис, а миграционная атака", – подчеркнул он.



Госсекретарь по европейским делам добавил, что не считает Россию причастной к трафику мигрантов.



"Очевидно, что Россия - не часть проблемы, но она может сыграть роль в ее решении, поскольку зависимость Минска от Москвы усиливается", - заявил Бон.

Напомним, по состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут регулярно совместно патрулировать белорусскую территорию.

Ангела Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС.