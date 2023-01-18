МИД Финляндии закрывает свое представительство в российском Мурманске
Министерство иностранных дел Финляндии решило временно закрыть мурманское отделение при генеральном консульстве в Санкт-Петербурге
Об этом идет речь на портале МИД Финляндии.
"Временное закрытие офиса означает приостановку работы на время. По оценке Министерства иностранных дел, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, поскольку основные задачи офиса значительно сократились. При необходимости операцию можно перезапустить позже", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что офис в Мурманске был основан в 1992 году. В течение трех десятилетий сфера его миссии была сосредоточена на вопросах иммиграции, двусторонних контактах и содействии региональному и трансграничному сотрудничеству.
"Решение МИД касается только Мурманского офиса. Другие представительства Финляндии в России продолжат работу. В северо-западном российском регионе Финляндия имеет главное консульство в Санкт-Петербурге и офис при нем в Петрозаводске. Решение не влияет на работу посольства России в Финляндии", - добавили. в МИДе Финляндии.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала, что Европа и союзники должны были действовать жестче в 2014 году, когда Россия напала на Крым, и из этого "нужно извлечь уроки".
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