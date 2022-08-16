МИД Финляндии выступил за резкое сокращение виз россиянам
МИД Финляндии будет выдавать россиянам гораздо меньше виз - приоритетно для тех, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам или для работы
Об этом сообщили на сайте Yle.
Правительство решило значительно сократить количество российских туристических виз для россиян. Помимо этого, Финляндия также поддерживает прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, в то время когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", - отметил министр иностранных дел страны Пекки Хаависто.
Для сокращения количества виз Финляндия решила ограничить прием заявок по времени. К примеру, как пояснил Хаависто, могут выделить только один день в неделю для подачи заявлений россиян на туристическую визу. В свою очередь, это замедлит процесс выдачи документов.
- 8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
- 16 августа Кулеба заявил , что ключевыми являются решения Финляндии, Польши и стран Балтии в полной отмене виз для россиян.
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