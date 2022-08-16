Об этом сообщили на сайте Yle.

Правительство решило значительно сократить количество российских туристических виз для россиян. Помимо этого, Финляндия также поддерживает прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, в то время когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", - отметил министр иностранных дел страны Пекки Хаависто.

Для сокращения количества виз Финляндия решила ограничить прием заявок по времени. К примеру, как пояснил Хаависто, могут выделить только один день в неделю для подачи заявлений россиян на туристическую визу. В свою очередь, это замедлит процесс выдачи документов.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

16 августа Кулеба заявил , что ключевыми являются решения Финляндии, Польши и стран Балтии в полной отмене виз для россиян.

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