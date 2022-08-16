English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией МИД Финляндии выступил за резкое сокращение виз россиянам

МИД Финляндии выступил за резкое сокращение виз россиянам

16 августа, 2022 вторник
17:58
война с Россией

МИД Финляндии будет выдавать россиянам гораздо меньше виз - приоритетно для тех, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам или для работы

Об этом сообщили на сайте Yle.

Правительство решило значительно сократить количество российских туристических виз для россиян. Помимо этого, Финляндия также поддерживает прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, в то время когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", - отметил министр иностранных дел страны Пекки Хаависто.

Для сокращения количества виз Финляндия решила ограничить прием заявок по времени. К примеру, как пояснил Хаависто, могут выделить только один день в неделю для подачи заявлений россиян на туристическую визу. В свою очередь, это замедлит процесс выдачи документов.

  • 8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
  • 16 августа Кулеба заявил , что ключевыми являются решения Финляндии, Польши и стран Балтии в полной отмене виз для россиян.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
санкции против России
Читайте также:
Володимир Путін
Автор Антин Борковский
14 августа, 2022 воскресенье
Если Россия использует тактическое ядерное оружие, то без колебаний получит ответный удар, - Пионтковский
Андрій Піонтковський
13 августа, 2022 суббота
Путин достал свой последний козырь: все решится в ближайшие дни, - Пионтковский
15 августа, 2022 понедельник
Кличко рассказал, когда узнал, что РФ неизбежно нападет на Украину
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.07
    Покупка 39.07
    Продажа 39.91
  • EUR
    Покупка 39.5
    Продажа 40.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
16 августа
19:19
Эксклюзив
Движение вражеской техники по мосту Каховской ГЭС практически невозможно, - городской голова Коваленко
19:15
Судно Razoni с украинским зерном зашло в сирийский Тартус
18:59
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:58
Аналитика
Пять выводов из исследования The Washington Post о пути к войне в Украине
18:55
Обновлено
Оккупанты нанесли удары по Харькову, - глава ОВА
18:36
Британия вторично отправляет самолет-разведчик, который пролетит над северной частью России. В РФ это считают сознательной провокацией
18:08
Выносили в Буче из домов технику, одежду и еду. Мародерам из армии РФ сообщили о подозрении
18:04
Инфографика
Существенно больше украинцев стали считать себя сознательными гражданами, - КМИС
17:50
Российские оккупанты несколько часов обстреливали Орехов на Запорожье. Один человек погиб
17:42
Анонс
Усик – Джошуа 2: когда начало поединка, где бесплатно смотреть бой и на что будут собирать средства
17:42
е-Работа: правительство выделило еще более 100 млн на гранты для бизнеса
17:39
Эксклюзив
Если в Джанкое была диверсия, это свидетельствует о росте сопротивления России в оккупированном Крыму, - военный эксперт Рябых
17:38
"Третий инструмент е-демократии": в приложении "Киев цифровой" можно голосовать за электронные петиции
17:29
Обмен таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени: Шмыгаль объяснил, что даст Украине "таможенный безвиз"
17:24
Эксклюзив
В Славянске проживало 100 тыс. человек, сейчас - 20 тыс., призываем эвакуироваться, - глава МВА Лях
17:20
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной и реактивной артиллерии: есть раненые
17:09
Эксклюзив
На границе с Беларусью построено несколько линий обороны, - мэр Житомира Сухомлин
17:08
Обновлено
В оккупированном Крыму возле Джанкоя прогремели взрывы. Обломки разлетались на 10 км
16:55
путин
Путину нужно объявлять мобилизацию для возобновления наступления армии РФ, – полковник СБУ Костенко
16:51
Сдавал оккупантам дислокацию и перемещение ВСУ: жителя Славянска взяли под стражу
16:45
Известный бренд аудио- и видеооборудования Bang&Olufsen в сотрудничестве с UNITED24 организовал акцию в поддержку Украины
16:37
США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
16:17
Защита целостности и суверенитета: Шольц ответил, может ли Украина западным оружием обстреливать Крым
16:14
Не только для пенсионеров: украинцы могут получить помощь от шести международных организаций
16:01
Обновлено
Оккупанты ударили ракетами по Житомирщине
15:30
Италия предоставила Украине €200 млн кредита на зарплаты педагогам
15:29
Приблизит Украину к законодательству ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике
15:27
Обновлено
Взрывы на авиабазе в Новофедоровке и на складе боеприпасов в Джанкое организовали украинские спецназовцы в сотрудничестве с местными партизанами - NYT
15:20
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
На границе Луганщины и Донетчины до сих пор продолжаются боевые действия, - глава Северодонецкой РВА
15:07
бензин
Горючее пока не подорожает: Рада провалила голосование за возвращение акциза
15:04
Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией, - Зеленский
14:27
НБУ
Мошенничества с карточками и работа страховых компаний: на что чаще всего жалуются украинцы в НБУ
14:22
За сутки украинские зенитчики уничтожили два беспилотника "Орлан" и ракету, - спикер командования Воздушных сил ВСУ
14:20
Эксклюзив
"Хлопка" в Крыму будет больше. Дипломатической деоккупации полуострова уже не будет, - дипломат Огрызко
14:18
На фото вертоліт Ка-52
РФ увеличила до 360 количество вертолетов вокруг Украины, - спикер командования Воздушных сил ВСУ
14:16
Эксклюзив
Розумный
Если потребуется, российское ТВ расскажет, что "не очень-то и хотелось" иметь Крым, - политолог Розумный
14:00
Эксклюзив
"Спецоперация" в культурной дипломатии: как Россия ворует наших твоческих мастеров
13:59
Жена рассказала об угрозах, которые Усик получал от российских оккупантов
13:37
На военной авиабазе РФ вблизи Симферополя также прогремели взрывы, - РосСМИ
13:34
Российская пропагандистка Земфира Сулейманова взорвалась на мине во временно оккупированном Донецке
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV