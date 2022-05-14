МИД Финляндии о вступлении в НАТО: мы хотим, чтобы граница с РФ оставалась мирной

Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Гаависто, передает CNN .

Он сказал, что Финляндия должна поддерживать диалог с Россией через процесс вступления в НАТО.

"У нас 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - заявил Гаависто.

Министр прокомментировал заявления Турции о том, что она не положительно оценивает движение Финляндии и Швеции в НАТО. Гаависто отметил, что встретится в субботу со своим турецким коллегой, чтобы "снять напряженность".

Также он добавил, что каждый член НАТО имеет возможность заблокировать процесс вступления и поэтому важно иметь хорошие отношения со всеми.