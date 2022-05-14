МИД Финляндии о вступлении в НАТО: мы хотим, чтобы граница с РФ оставалась мирной
Финляндия хочет сохранить мир на границе с Россией и после возможного вступления в НАТО
Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Гаависто, передает CNN .
Он сказал, что Финляндия должна поддерживать диалог с Россией через процесс вступления в НАТО.
"У нас 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - заявил Гаависто.
Министр прокомментировал заявления Турции о том, что она не положительно оценивает движение Финляндии и Швеции в НАТО. Гаависто отметил, что встретится в субботу со своим турецким коллегой, чтобы "снять напряженность".
Также он добавил, что каждый член НАТО имеет возможность заблокировать процесс вступления и поэтому важно иметь хорошие отношения со всеми.
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