МИД Эстонии вызвал российского посла из-за нарушения воздушного пространства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что дипломату выражен протест и вручена нота о нарушении эстонского воздушного пространства самолетом РФ.

В МИД назвали этот инцидент "очень досадным и серьезным".



Также российскому послу напомнили серию нарушений воздушной границы страны самолетами РФ.