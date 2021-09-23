МИД Эстонии вызвал российского посла из-за нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России, чтобы вручить ноту протеста
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве уточнили, что дипломату выражен протест и вручена нота о нарушении эстонского воздушного пространства самолетом РФ.
В МИД назвали этот инцидент "очень досадным и серьезным".
Также российскому послу напомнили серию нарушений воздушной границы страны самолетами РФ.
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