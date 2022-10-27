МИД Эстонии призвал НАТО больше тратить на оборону

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие", – заявил Рейнсалу.

Министр отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не "никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России". По его словам, важно, чтобы страны НАТО начали тратить 3% ВВП на оборону.

Также глава МИД призвал Запад усилить помощь Украине и направить более тяжелое вооружение.

"Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреть в зеркало", – добавил министр.

20 октября СМИ сообщили, что Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Известно, что очередной пакет санкций против России включает, в частности, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов.

26 октября СМИ сообщили, что Эстония установит в 22 населенных пунктах страны сирены оповещения об угрозах.

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