МИД Эстонии призвал НАТО больше тратить на оборону
Война на территории Украины изменила правила игры в мире, поэтому НАТО должна увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие", – заявил Рейнсалу.
Министр отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не "никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России". По его словам, важно, чтобы страны НАТО начали тратить 3% ВВП на оборону.
Также глава МИД призвал Запад усилить помощь Украине и направить более тяжелое вооружение.
"Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреть в зеркало", – добавил министр.
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