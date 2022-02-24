Женщина собственноручно сожгла БТР в Харьковской области
МИД дал инструкцию, что делать украинцам, находящимся за границей
Министерство иностранных дел Украины создало инструкцию для украинцев, находящихся за границей
Об этом сообщает официальный Facebook МИД.
Рекомендуем гражданам Украины, находящимся за границей:
- оставаться в местах временного проживания,
- следить за дальнейшим развитием событий,
- зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ",
- поддерживать связь с соответствующими посольствами/консульствами для дальнейших инструкций (соответствующие контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений).
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- По состоянию на 10:30 под контроль возвращены Мариуполь , Счастье, ведутся бои в Харьковском направлении и в ООС.
- В 11:42 главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия остановила россиян в Черниговской области.
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