МИД Чехии вызвал посла России из-за удара по Грозе
В четверг, 12 октября, министерство иностранных дел Чехии вызвало "на ковер" посла РФ Александра Змиевского из-за удара России по украинскому селу Гроза
Об этом пишет Radio Prague International .
Официальная причина вызова – "варварская атака", которую российские войска совершили в отношении мирного населения села Гроза.
Что известно о трагедии в Грозе
5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек , еще 6 получили ранения. Рашисты ударили в кафе, где в то время проходил поминальный обед. Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М".
Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области.
По состоянию на 7 октября правоохранители идентифицировали 48 погибших. Специалисты отобрали образцы ДНК не менее 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков к тому времени прогоняли через ДНК-комплекс АNDE.
Позже, 9 октября, стало известно о 49 идентифицированных телах жителей села Гроза.
10 октября полиция заявила , что число погибших возросло до 53 человек. В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди тел. Пропавшими без вести оставались 5 человек. С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением личностей погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.
Правоохранители установили вероятных наводчиков удара РФ по Грозе – местных братьев, экс-копов, сбежавших к оккупантам. Как сообщается, старший брат узнал от местных, кто придет на поминки, когда они состоятся и где именно. Он передал эти данные своим российским руководителям, которые решили обстрелять гражданский объект.
12 октября криминалисты полиции идентифицировали тела 59 местных жителей, погибших в результате вражеского удара россиян по Грозе.
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