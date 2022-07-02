МИД Британии осудил эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях

Об этом сообщает Sky News.

"Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос с Россией" - заявил представитель МИД Британии.

Известно, что 22-летний Дилан Хили и 35-летний Эндрю Хилл были захвачены в плен в апреле. Отмечается, что правительство Великобритании и Красный Крест связались с Хили и удерживающими его.

"Мы постоянно контактируем с правительством Украины по их делам и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по их увольнению", - добавил он.

9 июня террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.

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