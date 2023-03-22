Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли Sky News .

Боеприпасы с обедненным ураном являются стандартными и десятилетиями используются в вооружении, так как они лучше пробивают броню. Их передача Вооруженным Силам Украины не является ядерной эскалацией, отметил чиновник. Между тем, никто в мире не говорит об этом больше, чем страна-агрессор.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах, – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - заявил Клеверли.

Такие снаряды не имеют ничего общего с ядерным оружием, заявили в Великобритании. Однако они удивительно эффективны из-за своей плотности и прочности.