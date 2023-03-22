МИД Британии об урановых снарядах для ВСУ: Россия единственная, кто говорит о ядерном оружии
В британском МИДе подтвердили, что бронебойные снаряды для Украины содержат обедненный уран, однако его использование "является стандартным"
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли Sky News .
Боеприпасы с обедненным ураном являются стандартными и десятилетиями используются в вооружении, так как они лучше пробивают броню. Их передача Вооруженным Силам Украины не является ядерной эскалацией, отметил чиновник. Между тем, никто в мире не говорит об этом больше, чем страна-агрессор.
"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах, – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - заявил Клеверли.
Такие снаряды не имеют ничего общего с ядерным оружием, заявили в Великобритании. Однако они удивительно эффективны из-за своей плотности и прочности.
- 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила , что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Эти боеприпасы подходят для танков Challenger 2 и обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
- В министерстве обороны Соединенного Королевства утверждают, что Путин пытается умышленно дезинформировать, публично критикуя решение отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что Россия может передать Минску ядерные боеприпасы в случае поставки в Украину снарядов с обедненным ураном из Великобритании.
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