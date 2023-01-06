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МИД Британии о заявлениях РФ о прекращении огня на Рождество: 36-часовая пауза в российских атаках не приведет к миру

6 января, 2023 пятница
06:23
Новости

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отреагировал на заявления Российской Федерации о прекращении огня 6-7 января

Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины и покончить с ударами по мирным жителям.

"36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру. Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и покончить с варварскими ударами по мирным жителям", - отметил Клеверли.

  • 5 января глава Кремля Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на Рождество 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов.
  • Впоследствии и в США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество. По их мнению президент России Владимир Путин просто хочет перерыва.
  • Владимир Зеленский высказался о предложении "рождественского перемирия" от Путина, призвав граждан России обрести смелость "хотя бы на 36 часов во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле".
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ответ на заявление Путина сказал: "Любое временное перемирие не заменит справедливого мира".

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