Об этом сообщает NOVA TV.

МИД Болгарии вызывает посла России из-за розыска журналиста Грозева за участие в нескольких расследованиях в отношении Алексея Навального.

"На встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины, изъятии портретов болгарских исторических деятелей, а также оглашение МВД в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева. Делами Российской Федерации", - говорится в сообщении.