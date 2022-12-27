МИД Болгарии вызывает посла России из-за розыска журналиста Bellingcat Христо Грозева
Министерство иностранных дел Болгарии официально вызывает посла России Элеонору Митрофанову из-за объявления в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева
Об этом сообщает NOVA TV.
МИД Болгарии вызывает посла России из-за розыска журналиста Грозева за участие в нескольких расследованиях в отношении Алексея Навального.
"На встрече речь пойдет о запрете изучения болгарского языка в оккупированных Российской Федерацией областях Украины, изъятии портретов болгарских исторических деятелей, а также оглашение МВД в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева. Делами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
- 25 июля федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие болгарский журналист Христо Грозев.
- 26 декабря министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева.
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