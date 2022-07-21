Об этом отметил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Общественном.

"С начала полномасштабной войны РФ Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. В этом контексте украинская сторона озабочена изменением риторики со стороны иранского руководства. Попустительство агрессивным действиям России не только поощряет ее продолжать Украина, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира", - сказал Николенко.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что если бы Россия не остановила действия НАТО в Украине, то через некоторое время Альянс начал бы войну под предлогом Крыма.

В этом отношении Олег Николенко подчеркнул, что любые обвинения в якобы подготовке нападения на РФ безосновательны и манипулятивны.

"Призываем иранскую сторону воздерживаться от заявлений или шагов, подпитывающих агрессию РФ против Украины", - добавил он.

19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России, на которой, среди прочего, обсуждались экспорт зерна, Сирия и Украина. Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил российского диктатора Владимира Путина ждать около минуты перед встречей в Тегеране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb