Об этом говорится в обращении совета безопасности Беларуси.

"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Это трудная, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира", - отмечается в сообщении.

В МИД Республики считают, что белорусы и россияне – братские народы, их государства связаны политическим союзом. Так, Беларусь не может оставаться в стороне от событий, происходящих на юге России.

"Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у источников подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может быть причиной катастрофы. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута, - разрушительная и бессмысленная по своей сути", - говорят в МИД Беларуси.



Там также отмечают, что подобное происходящему не стоит тех последствий и потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. По словам властей Беларуси, на карту поставлены интересы народа, жизнь рядовых граждан, целостность России.



МИД страны призвал к "голосу разума".

"В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях военного братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей. Белорусский народ всегда был и будет с Россией", - констатируют там .