МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за "запуска беспилотника", Киев назвал это провокацией
Беларусь обвинила Киев в нарушении своей границы украинским беспилотником и вызвала в МИД посла Украины Игоря Кизима; в МИД опровергли этот инцидент и назвали его провокацией Минска
Заявление о "решительном протесте из-за пересечения границы беспилотником" опубликовали на сайте МИД Беларуси.
"Украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины с целью нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - говорится в заявлении.
МИД Беларуси добавил, что вызвал посла Украины Игоря Кизима и выразил ему протест.
Также Минск заявил, что Украина "этими недружественными шагами намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу".
Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг обвинения и назвал их очередной провокацией власти в Беларуси.
"На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - заявил Николенко.
- Напомним, 2 февраля российские и белорусские военные, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к учениям на полигонах.
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