МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за "запуска беспилотника", Киев назвал это провокацией

Заявление о "решительном протесте из-за пересечения границы беспилотником" опубликовали на сайте МИД Беларуси.



"Украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и принужден к посадке специалистами вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины с целью нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский", - говорится в заявлении.



МИД Беларуси добавил, что вызвал посла Украины Игоря Кизима и выразил ему протест.



Также Минск заявил, что Украина "этими недружественными шагами намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу".



Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг обвинения и назвал их очередной провокацией власти в Беларуси.



"На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - заявил Николенко.

Напомним, 2 февраля российские и белорусские военные, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к учениям на полигонах.