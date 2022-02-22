МИД Австрии вызовет посла РФ относительно признания Россией "Л/ДНР"
Министерство иностранных дел Австрии вызовет посла России в связи с признанием независимости "Л/ДНР"
Об этом сообщает Kronen Zeitung .
По словам Негаммера, признание территорий явно противоречит Минским соглашениям, так что посол России будет вызван в МИД 22 февраля.
Канцлер подчеркнул, что Австрия поддерживает введение санкций против России и добавил, что Москва не впервые создает "государства-призраки".
Он упомянул о Южной Осетии и Абхазии, признанных Россией после войны 2008 года на Кавказе.
"Приходится считать, что мы еще не достигли пика эскалации", - добавил он.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса.
- 22 февраля Госдума РФ и Совет Федерации проголосовали за ратификацию соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ЛДНР".
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