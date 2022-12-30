Об этом идет речь на сайте Дипломатической службы Евросоюза.

В ЕС назвали поведение талибов "безрассудным и опасным", и вместе с Организацией Объединенных Наций призвали срочно отменить это решение.

В совместном заявлении главы МИД Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США, а также Верховного представителя ЕС отметили, что приказ, запрещающий женщинам-работникам национальных и международных неправительственных организаций (НПО) работать "ставит под угрозу миллионы афганцев, выживание которых зависит от гуманитарной помощи".

"Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях и операциях по удовлетворению основных потребностей. Если они не будут участвовать в доставке помощи в Афганистан, НПО не смогут связаться с наиболее уязвимыми слоями населения страны, чтобы обеспечить их продовольствием, лекарствами, утеплением и другими материалами и услугами, необходимыми им для жизни. Это также повлияет на гуманитарную помощь, оказываемую международными организациями, поскольку международные организации используют НПО для доставки таких материалов и услуг", - отмечается в сообщении.

Также в совместном заявлении говорится, что талибы продолжают демонстрировать свое пренебрежение правами, свободами и благополучием афганского народа, особенно женщин и девочек, и свою незаинтересованность в нормальных отношениях с международным сообществом.

"Мы поддерживаем призывы афганского народа к девушкам и женщинам вернуться на работу, в школу и университет, а также к тому, чтобы женщины продолжали играть важную роль в оказании гуманитарной помощи и помощи в удовлетворении основных потребностей, и мы призываем Талибан уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девочек в Афганистане", - отмечается в документе.

В марте 2022 года Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста. Также это движение обязало женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.

20 декабря движение "Талибан" запретило студенткам посещать университеты, решение вступило в силу после заседания афганского правительства.

А 25 декабря в Афганистане талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Свое решение талибы объяснили тем, что некоторые из женщин "не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода". После этого пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали осудила такой запрет.

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