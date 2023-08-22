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Главная Технологии Microsoft заявила, что продаст французскому конкуренту Ubisoft права на облачные игры Activision

Microsoft заявила, что продаст французскому конкуренту Ubisoft права на облачные игры Activision

22 августа, 2023 вторник
13:16
Технологии Microsoft

Корпорация Microsoft предложила новый вариант соглашения по покупке Activision Blizzard, производителя таких игр, как Call Of Duty и World of Warcraft, после того как ее первое предложение было заблокировано британскими антимонопольщиками

Об этом сообщает Forbes.

Microsoft предлагает Ubisoft продать права на облачные игры, чтобы получить одобрение Британии по соглашению Activision. Корпорация сделала новую заявку на покупку игрового гиганта Activision Blizzard, стоящую за такими популярными играми, как Call Of Duty и World of Warcraft, после того, как ее первоначальное предложение в размере 69 миллиардов долларов было заблокировано британским органом по конкуренции.

В Microsoft заявили, что передадут права на облачные игры на игры Activision французскому конкуренту Ubisoft на 15 лет, что, как они надеются, решит обеспокоенность Управления по конкуренции и рынкам (CMA) относительно влияния соглашения на новые облачные игры.

Сообщается, что облачные игры позволяют пользователям играть в игры, несмотря на их подобно потоковым сервисам, таким как Netflix и Spotify.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что пересмотренное предложение существенно отличается от предыдущего, которое уже получило одобрение Европейской комиссии и других регуляторов. Он отметил, что Microsoft не будет иметь эксклюзивный контроль над распространением игр Activision через облако, и что Ubisoft будет иметь уникальную возможность коммерциализировать их.

CMA заявило, что отклоняет первоначальное предложение Microsoft, поскольку это снизит инновации и выбор в облачных играх, где Microsoft является господствующим игроком со своим сервисом Xbox Game Pass.

Исполнительный директор Управления по вопросам конкуренции и рынков Сара Карделл сказала, что регулятор изучит новое предложение, но предупредила, что это не зеленый свет и что его цель обеспечения эффективной конкуренции в облачных играх не изменилась.

Завершит рассмотрение и вынесет решение о предложении до 18 октября, установленного законом срока, заявили в CMА.

В случае одобрения соглашение станет крупнейшим в истории игровой индустрии.

  • В июне стало известно, что Microsoft поднимет стоимость подписки Game Pass почти на всех рынках, вырастет также цена нового Xbox Series X.
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